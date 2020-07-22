2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 6 zanlı tutuklandı

Antalya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince, 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kapsamda olaya karıştıkları öne sürülen B.G, Ö.G, R.G, R.Ö, C.Ö. ve E.K, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde 15 Temmuz'da, trafikte karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.