Haberler Ankara Haberler Ankara
22 Tem 2020 - 11:21- Ekonomi

Gazete ve dergi sayıları düşmeye devam ediyor

2019 yılı gazete ve dergi istatistikleri belli olurken, 2018 yılına oranla yüzde 8 azalarak 5 bin 485 adede gerilediği görüldü. 2014 yılından itibaren ise basılı yayınların düşüşte olduğu gözlendi.
mask

Medya takip kurumu Ajans Press, ’basılı medya’ ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl gazeteler ile alakalı basına 59 bin 9 haber yansıdığı tespit edilirken, dergilerle alakalı 16 bin 44 olduğu gözlendi. Geçmiş yılla kıyaslama yapıldığında 2018 yılındaki haber adetleri gazete ile alakalı 77 bin 509, dergi ile alakalı ise 22 bin 265 olduğu kaydedildi. Gazete ve dergi içeriklerinde en fazla habere konu olan başlıklar ise siyaset, ekonomi ve sağlık oldu.

GAZETELERİN YÜZDE 90,8’İ YEREL

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2019 yılı gazete ve dergi istatistikleri belli oldu. Böylelikle gazete ve dergi sayıları 2018 yılına oranla yüzde 8 azalarak 5 bin 485 olduğu görüldü. 2014 yılından itibaren gazete ve dergi sayılarının düşüşte olduğu gözlenirken, tirajların da 2013 yılından itibaren düştüğü kaydedildi. Ülkemizde 2019 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin toplam tirajı ise 1 milyar 259 milyon 68 bin 89 olduğu belirlenirken, bunların yüzde 94,2’sini gazeteler oluşturdu. Yayımlanan gazetelerin yüzde 90,8’inin de yerel gazetelerden oluştuğu saptandı. Eklere bakıldığında ise gazetelerin yüzde 9,8’i, dergilerin yüzde 7,2’sinin ek çıkardığı kaydedildi.

(İHA)

22 Tem 2020 - 11:21 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serbest piyasada döviz fiyatları mask
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Yılın ilk yarısında 18 bin şirket kapandı mask
Yılın ilk yarısında 18 bin şirket kapandı
Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor mask
Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor
Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı mask
Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı
Bugün dolar 6,85, avro 7,84! İşte Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Temmuz 2020 mask
Bugün dolar 6,85, avro 7,84! İşte Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Temmuz 2020
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti mask
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı mask
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı
“Namusuma yan baktın” diyerek 4 kişi birden tekme tokat dövdüler mask
“Namusuma yan baktın” diyerek 4 kişi birden tekme tokat dövdüler

GALERİ

Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber mask
Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber
Korkunç Trafik Kazası! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü mask
Korkunç Trafik Kazası! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldızının hayran bırakan görüntüleri mask
Son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldızının hayran bırakan görüntüleri
Dehşet Anları! Bıçak ve tekme tokatların konuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı mask
Dehşet Anları! Bıçak ve tekme tokatların konuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı tutuklandı! mask
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı tutuklandı!
Ankara'da Görülmemiş kaza! Otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Ankara'da Görülmemiş kaza! Otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL