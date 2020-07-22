Mamak’ta Kura Heyecanı! 1205 Hak Sahibi Evlerine Kavuştu - Ankara

Mamak Belediyesi’nin ilçeye ve Ankara’ya değer katan vizyon projelerinden biri olan Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yüzler güldü. Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle uygulanan Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi 2.3. ve 4. Etap kapsamında 1205 konutun kura çekim programında hak sahipleri kura ile evlerine kavuştu. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Programda maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilirken, kuraları çekilen vatandaşlar da pandemi sebebiyle çekilişin hemen ardından salondan ayrıldı.

Şehircilikte çığır açıldı

Hedeflerinin her alanda yükselen bir ilçe inşa etmek olduğunu belirten Başkan Köse “İlçemiz artık kentsel dönüşüm projeleri ile adeta model alınan ve modern yapılara kavuşan bir ilçe. Muhteşem bir yaşam alanı üzerine oturtulan proje ile üç mahallemizde adeta yeni bir yaşam başlıyor. Toplam 4 etaptan oluşan projenin 1.etabında 869 konuttan 386’sı hak sahiplerine teslim edildi. 2. etap kapsamında 1186 konutun 464’ü, 3.etap kapsamında 948 konutun 380 adeti ve 4.etap kapsamında da 877 konuttan 266 tanesini hak sahiplerine teslim ediyoruz. Yine konutların yanı sıra, sosyal tesis alanlarıyla da mahallemiz, Mamak’ın en modern mahallelerinden biri oluyor. Dönüşüm ile ilçemizin silueti güzelleşirken Mamaklıların yaşam standardı da yükselecek. Günlük değil, geleceğe yönelik yatırımlarla vatandaşlara sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyoruz. Bu projelerin asıl mimarları sizlersiniz. Mamak’ın çehresinin değişmesinde sizlerin vermiş olduğu karar, iş birliği çok önemli. Mamak sizlerin desteği ile yatırım ve umut şehri oldu. Konutlarımızın hayırlı olmasını, içerisinde kardeşlerimizin güzel günler görmelerini, mutlu ve mesut şekilde yaşamalarını temenni ediyorum” dedi.