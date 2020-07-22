İstanbul Kapalıçarşı’da 407,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 407,60 liradan, 2 bin 685 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 706 liradan, 371,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 375,50 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 644 liradan, bin 312 liradan alınan Yarım Ziynet bin 322 liradan ve 656 liradan alınan Çeyrek Ziynet 661 liradan satılıyor.
22 Tem 2020 - 13:21- Ekonomi Güncelleme: 22 Tem 2020 - 15:48
Serbest piyasada altın fiyatları - 22 Temmuz 2020
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,60 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.