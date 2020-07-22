Hudut hattında kaçakçılara göz açtırılmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen kaçak malzemelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 bin 780 paket sigara, 85 bin adet uyuşturucu hap, 24 kilo esrar, 53 kilogram uyuşturucu madde, 4 kilo 716 gram kubar esrar, 24 adet cep telefonu, bin 334 adet tıbbi ilaç ve 734 adet zirai ilaç ele geçirildi” denildi.

Bakanlık, ele geçirilenlere ilişkin fotoğrafları da paylaştı.