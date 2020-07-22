Hudut hattında kaçakçılara göz açtırılmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen kaçak malzemelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 bin 780 paket sigara, 85 bin adet uyuşturucu hap, 24 kilo esrar, 53 kilogram uyuşturucu madde, 4 kilo 716 gram kubar esrar, 24 adet cep telefonu, bin 334 adet tıbbi ilaç ve 734 adet zirai ilaç ele geçirildi” denildi.
Bakanlık, ele geçirilenlere ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.