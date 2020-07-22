Haberler Ankara Haberler Ankara
22 Tem 2020 - 13:36- Ekonomi G: 22 Tem 2020 - 15:47

“Kimya sektörü 24 buçuk milyar dolarla en çok ihracat yaptığımız sektörler arasında”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2019 yılında yüzde 29 artış ile kimya sektörü 24 buçuk milyar dolarla en çok ihracat yaptığımız sektörler arasında ve ihracatta lokomotif sektörlerimizden biri olmaya da devam edecek” dedi.
mask

Ticaret Bakanı Pekcan, video konferans ile Kocaeli’deki Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEBKİM) kimya sektöründe üretim yapacak fabrikanın temel atma törenine katıldı. Bakan Pekcan yaptığı konuşmada, “Bu yatırım Türkiye için gerçekten önemli. Türkiye’nin ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim ve ihracat stratejisiyle de örtüşmektedir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı önderliğinde siyasi istikrar ve etkin yönetim sistemi ile daha fazla teknoloji, daha fazla katma değerli üretim ve ihracat ile ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine hep birlikte geçirmek için gereken tüm adımları atacağız. Dünyanın korumacılık önlemleri ile çalkalandığı bir dönemde de 2019 yılında biz 8 buçuk milyar dolarlık bir yatırım çektik Türkiye’ye, yüzde 2.1 ihracat artışıyla 180 milyar dolara ulaştık. Burada da ilk 50 arasında yerimizi aldık. İnşallah pandemi sonrasında da bu süreçten en hızlı şekilde ayrılan ülkeler arasında da yerimizi alacağız. Temelini attığımız bu fabrikada Gebze Kimya Sanayi İhtisas Bölgesi’nde Türkiye’ye katma değer ve teknoloji odaklı büyüme perspektifi ile örtüşen, kendi alanında en büyük tesislerden birisi olacak. Hem Türkiye’de üretim açığı bulunan ithalat yaptığımız ürünlerde katma değer oluşturacak hem de yeni pazarlara ihracat yapacak. Ülkemizde yer alan otomotiv, inşaat, savunma sanayi gibi pek çok sektöre de girdi sağlayacak ve 500 kişiye de istihdam sağlayacak” şeklinde konuştu.

“KİMYA SEKTÖRÜ 24 BUÇUK MİLYAR DOLARLA EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ SEKTÖRLER ARASINDA”

Birçok firmayı desteklediklerini ve yüksek teknolojili, yüksek katma değerli ihracat stratejisi doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Bakan Pekcan, “2019 yılında yüzde 29 artış ile kimya sektörü 24 buçuk milyar dolarla en çok ihracat yaptığımız sektörler arasında ve ihracatta lokomotif sektörlerimizden biri olmaya da devam edecek. Pandemi sürecinde Mart, Nisan ve Mayıs ayında oluşan gerilemenin ardından Haziran ayında yüzde 6.2’lik bir artış gösterdi geçen seneye nazaran. Mayıs ayında da yüzde 24 artış göstererek bir anda 8 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştı. İhracat ana planımızdaki stratejik sektörlerimizden birisi de kimya sektörü ve bu sektöre verdiğimiz destekleri artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fabrikanın kurulduktan sonra 500 kişiye istihdam sağlaması ve katma değeri yüksek ürünler üretmesi bekleniyor.

22 Tem 2020 - 13:36 İHA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kurban pazarında keçiye talep arttı mask
Kurban pazarında keçiye talep arttı
Hanehalkı yurt içi turizm verileri açıklandı mask
Hanehalkı yurt içi turizm verileri açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı mask
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları mask
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Yılın ilk yarısında 18 bin şirket kapandı mask
Yılın ilk yarısında 18 bin şirket kapandı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti mask
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı mask
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı
“Namusuma yan baktın” diyerek 4 kişi birden tekme tokat dövdüler mask
“Namusuma yan baktın” diyerek 4 kişi birden tekme tokat dövdüler

GALERİ

Pınar Gültekin’in öldürdüğü evin içi görüntülendi! Kan donduran ayrıntılar... - Video Haber mask
Pınar Gültekin’in öldürdüğü evin içi görüntülendi! Kan donduran ayrıntılar... - Video Haber
Gülüstan Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılması çalışmasına başlandı mask
Gülüstan Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılması çalışmasına başlandı
4 ay önce görevden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı mask
4 ay önce görevden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı
ABD ve Çin birbirine girdi! ABD’den Çin’e 72 saat süre - Video Haber mask
ABD ve Çin birbirine girdi! ABD’den Çin’e 72 saat süre - Video Haber
Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber mask
Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber
Korkunç Trafik Kazası! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü mask
Korkunç Trafik Kazası! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL