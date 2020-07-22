Ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulundu! 5 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne 5 gün önce çalışmak için giden ve kendisinden haber alınamayan S.Ç'nin ailesi savcılığa kayıp başvurusunda bulundu.
Ekipler, S.Ç'nin S.A'nın evinin inşaatında çalıştığını belirledi.
Bunun üzerine ekipler yaptıkları çalışmada şüpheli S.A, İ.A. ve M.G'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Yapılan incelemelerde evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlayan ekiplerce, S.Ç. ve S.Ç'nin ateşli silahla öldürüldüğü ve cesetlerin traktörle ormanlık alana götürülerek gömüldüğü belirlendi.
Cesetlerin gömüldüğü bölgede "iz takip ve kadavra" köpek unsurlarıyla yapılan aramada gömülü halde bulunan iki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliden M.G, S.N.A, D.A, F.Ç. ve Y.E. gözaltına alındı, S.A, İ.A. ve S.K'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.