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22 Tem 2020 - 13:48- Asayiş G: 22 Tem 2020 - 13:56

Ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulundu! 5 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Zonguldak'ta ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulundu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne 5 gün önce çalışmak için giden ve kendisinden haber alınamayan S.Ç'nin ailesi savcılığa kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, S.Ç'nin S.A'nın evinin inşaatında çalıştığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler yaptıkları çalışmada şüpheli S.A, İ.A. ve M.G'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan incelemelerde evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlayan ekiplerce, S.Ç. ve S.Ç'nin ateşli silahla öldürüldüğü ve cesetlerin traktörle ormanlık alana götürülerek gömüldüğü belirlendi.

Cesetlerin gömüldüğü bölgede "iz takip ve kadavra" köpek unsurlarıyla yapılan aramada gömülü halde bulunan iki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliden M.G, S.N.A, D.A, F.Ç. ve Y.E. gözaltına alındı, S.A, İ.A. ve S.K'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
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22 Tem 2020 - 13:48 AA Zonguldak- Asayiş

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