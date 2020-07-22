Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren iki kuzen akıntıya kapılarak kayboldu.Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Dolutepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim (18) ve Ahmet Sait Yılmaz (19) akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, sulama kanalında arama çalışması başlattı.
AFAD ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kuzenlere ulaşılamadı.Ekipler, kanal boyunca arama çalışmalarını sürdürüyor.
Olayı duyan kuzenlerin yakınları bölgede yoğunluk oluşturdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.