Bakan Varank‘ın "Soluksuz 2 yıl"ı viral oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nda 16 bakanlığın 2 yılda gerçekleştirdiği projeleri ve gelecek hedeflerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunumundan sonra Bakan Varank da 2 yıllık görev sürecinde açılışını yaptığı fabrikaların, ziyaret ettiği illerin, Türkiye’ye kazandırılan ilk ve tek olma özelliği taşıyan eserlerin anlatıldığı “Soluksuz 2 yıl” videosunu paylaştı. Video, kısa sürede viral oldu.

Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladığı 9 Temmuz 2018’deki görüntülerle başlıyor. Bakan Varank’ın Türkiye Büyük Millet Meclisinde ( TBMM) yemin etme görüntüsünün de bulunduğu videoda alanında ilk ve tek olan fabrikalar, entegre tesislerin açılışları, temel atma törenleri yer aldı. "Türkiye’nin Otomobili"nin lansmanı ve temel atma töreni, seyir füzesi SARB-83, milli elektrikli trenin ilk testi, yerli yoğun bakım solunum cihazının teslim töreni ve birçok başka projeye de videoda yer verildi.

"İŞTE AR-GE, İŞTE SANAYİ VE TEKNOLOJİ"

Videoda, Bakan Varank’ın TBMM Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmeleri esnasında muhalefetin “Bu bütçede teknoloji, sanayi ve Ar-Ge yok” eleştirilerine yanında getirdiği Ar-Ge sonucu ortaya çıkmış teknolojik ürünleri göstererek verdiği cevaplar da yer aldı.