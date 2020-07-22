Olay günü evden dumanlar çıkması üzerine eve gittiğini ve katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile karşılaştığını söyleyen Ali Sel, “Bu evde oturuyorum 20 seneden beri. Komşum olur. Ailecek tanışırız. Ben onların yerlerine bakıveriyorum akşam sabah. Bir gün buradan bir ocak şeyi göründü. Evde herhalde yangın var sandık ondan gittik. Baktım ben evde Metin var bir şeyler yakıyor. ‘Ne yapıyorsun Metin evin önünde’ dedim. Abi ben birşeyler yakıyorum dedi, önceden de yakarlardı yani. Bidonun içinde burada toplanan şeyleri. Çok titizlerdi hani. Naylon gibi şeyleri onları yakarlardı. Hadise bu yani. Benim gördüğüm bu. Mangal değildi. Bidonda mangal mı yakılır. Bidon orada zaten yanan bidon orada. Ben buradan görüyorum. Duman oldu orada. Başka türlü görme şansım yok. Sonra araya gittim. Bir şeyler birikmiş onları yakıyorum dedi. Sonra geri döndüm. Çok iyi bir insandı. Ben yerlerini bakıyordum. Metin’i dükkanda görüyordum. Buraya gelmiyordu. Ufak kardeşi var o gelir giderdi benim yanıma. Metin çünkü bar mı işletiyordu herhalde. Metin fazla gelmiyordu buraya. Ufak gelir giderdi bizim yanımıza. Hatta domates toplardım ona. Böyle bir olayın olacağı aklımızdan geçmezdi. İnanmadık biz. Sakin, çok sakindi bize göre. Ama insanları bilemiyorsun. Babasını tanırım, amcalarını tanırım, dedesini tanırım. Burada 25 senelik komşum” dedi.
22 Tem 2020 - 15:37- Asayiş Güncelleme: 22 Tem 2020 - 15:56
Pınar’ın öldürüldüğü bağ evine komşu olan adam o günü anlattı
Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Menteşe Karabağlar yaylasındaki bağ evine komşu olan Ali Sel, olay günü katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya ne yaptığını sorduğunda, Avcı’nın kendisine çöpleri yaktığını söylediğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.