Bir kadın cinayeti daha! Polis talihsiz kadını, silahla vurulmuş halde buldu

Olay, Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi 946. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mücella D. (34) kocasıyla tartıştı. Tartışmadan kısa bir süre sonra evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadını, silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mücella D.’nin yaşadığı evde kimse bulunmazken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.