Kurbanlık pazarının 1 ton 200 kiloluk paşası alıcısını bekliyor

Esenyurt Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nin gözdesi olan 1 ton 200 kiloluk boğa, alıcısını bekliyor. Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde belediye tarafından kurulan kurban pazarına, üreticiler hayvanlarını getirmeye başladı. 72 bin metrekare alan üzerine kurulu pazarda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurbanlıklar görücüye çıktı. Muş Malazgirtli bir üretici tarafından getirilen 1 ton 200 kiloluk boğa ise, büyük ilgi gördü. Esenyurt kurban pazarının gözdesi olan üç yaşındaki boğa, 28 bin liradan alıcısını bekliyor.
Paşa’nın sahibi Naim Tüfenci, “Boğamız 1 ton 200 kilonun üzerinde. Kendi hayvanlarımız, hep yem ve arpayla besledik, 28 bin liraya satıyoruz. Simental cinsi bir hayvan, şimdiden alıcısına hayırlı olsun” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.