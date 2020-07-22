Beypazarı Belediyesi'nden Camilerde Temizlik Çalışması

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapıyor.
Belediye ekipleri, vatandaşların temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan 105 caminin temizliğini periyodik olarak gerçekleştiriyor.
Ekipler yapmış olduğu temizlik çalışmalarıyla ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camlar ile cami bahçelerini baştan aşağı temizliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.