Beypazarı Belediyesi'nden Camilerde Temizlik Çalışması

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapıyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan 105 caminin temizliğini periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Ekipler yapmış olduğu temizlik çalışmalarıyla ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camlar ile cami bahçelerini baştan aşağı temizliyor.