Feci Kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 37 PH 466 plakalı inşaat malzemelerinin yüklü olduğu tır, ilçe girişinde Kemal Kıranoğlu idaresindeki 37 FA 728 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Fatma Kıranoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet Çınar da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Kastamonu-Cide kara yolunda bir süre ulaşımda aksama yaşandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.