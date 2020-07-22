“329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü hesaplara yatıyor”

2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı döneminin çiğ süt destek ödemelerinin Cuma günü ödeneceğini açıklayan Bakan Pakdemirli, “2020 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemi,
Çiğ Süt Desteği Ödemesi kapsamında, 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira destek ödemesini; 24 Temmuz Cuma günü saat 18.00’dan sonra ödüyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.