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23 Tem 2020 - 09:03- Asayiş

Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde motosikletle ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve motosiklette bulunan bir kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsüne ise uygulanan kalp masajına rağmen hayatını kaybetti.
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Kaza Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde 93’üncü Cadde Kavşağı üzerinde meydana geldi. Ahi Mesut Bulvarı üzerinde Mehmet Buğra Y. yönetimindeki 16 UG 282 motosikletle, Satılmış.Ü. kontrolündeki 37 KH 416 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü ve Süleyman Emre Y. savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Buğra Y.’nin nabzının yavaş olduğunu belirlerken dakikalarca kalp masajı yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Buğra Y. hayatını kaybettiği, yaralanan Süleyman Emre. Y ve Satılmış.Ü.’nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Gökşen Efe - Mehmet Kalay/İHA)

23 Tem 2020 - 09:03 İHA Ankara- Asayiş

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