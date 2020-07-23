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23 Tem 2020 - 09:18- Asayiş G: 23 Tem 2020 - 09:41

2 kişinin içinde bulunduğu otomobil dereye uçtu!

Sarıyer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alandan 20 metre aşağı uçan otomobilden iki kişi zorlukla araçtan çıkartıldı. Meydana gelen kazada 1.10 promilli olduğu öğrenilen sürücü ve ağır yaralanan diğer yolcu hastaneye kaldırıldı. Cadde ise bir süre kazadan kaynaklı trafik yoğunluğu yaşandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kaza saat 00.45’te Sarıyer Büyükdere Caddesi Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1.10 promilli olduğu öğrenilen Mustafa Şahin idaresindeki 34 TL 2722 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaçlara çarptı ardından yolun sağında bulunan 20 metre derinliğindeki ormanlık alana uçtu.

ALKOL KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Otomobilin dereye uçtuğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı iki şahsı uçtukları yerden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU AĞAÇ DALLARI KIRILDI

İtfaiye ekipleri ise kırılan ağaç dallarını keserek yolu trafiğe açmaya çalıştı. 20 dakika boyunca trafiğin oluştuğu Levent istikameti çalışmaların ardından açıldı. Dereye uçan otomobilin ise aküsünün söküldüğü ve uçtuğu yerden sabah çıkarılacağı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anına tanıklık ettiğini ve daha sonra yaralıları ormanlık araziden çıkardığını ifade eden Sinan Kanat,

‘’Biz geldiğimiz o alan açıktı, araç aşağıya kadar düşmüştü. Araç zaten yanımızdan selektör atarak geçti. Daha sonra baktık kimse inmiyor, biz inelim dedik. Ambulans ve görevliler falan geldi sonra. İndik yaralıları çıkardık, iki kişilerdi. Adam da pek bir şey yoktu kafası yarıktı ama kadının durumu kötüydü. Ama araç baya derin inmişti, yaklaşık 50 metre. Aracın ağaca vurmayıp oradan aşağıya inmesi şans eseri’’ dedi.
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23 Tem 2020 - 09:18 İHA İstanbul- Asayiş

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