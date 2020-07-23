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23 Tem 2020 - 09:20- Ekonomi G: 23 Tem 2020 - 11:29

Serbest piyasada döviz fiyatları - 23 Temmuz 2020

Dolar 6,8470 liradan, euro ise 7,9320 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8450 liradan alınan dolar, 6,8470 liradan, 7,93 liradan alınan euro ise 7,9320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8520 liradan, euro ise 7,9390 liradan satılmıştı.

23 Tem 2020 - 09:20 İHA İstanbul- Ekonomi

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