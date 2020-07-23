Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Tem 2020 - 09:45- Eğitim G: 23 Tem 2020 - 09:46

ATO Başkanı Baran’dan Gençlere Meslek Lisesi Çağrısı

ATO Başkanı Baran: “Meslekli ve donanımlı eleman olmanın yolu meslek liselerinden geçiyor. reel sektörde işsizlikten ziyade mesleksizlik sorunu yaşanıyor.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tercih yapacak öğrencilere Meslek Liseleri’ni tercih etmeleri çağrısında bulunarak “Meslekli ve donanımlı eleman olmanın yolu meslek liselerinden geçiyor. Reel sektörde işsizlikten ziyade mesleksizlik sorunu yaşanıyor. Meslek lisesine devam eden gençlerimiz hayata önde başlıyor.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasındaki 81 İlde 81 Meslek Lisesi işbirliği çerçevesinde imzalanan “Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü” ile ATO’nun Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hamisi olduğunu hatırlatan Baran, bu vesileyle mesleki eğitime katkı sağlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki müfredatın üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda ATO tarafından belirlendiği kaydeden Baran, lisede uçak bakımı, plastik teknolojisi, makine teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, bilişim teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, motor teknolojisi gibi çağın ihtiyaçlarını karşılayan bölümlerin olduğunu belirtti. Baran, “Mesleki eğitim almış gençlerimiz, ticaret ve sanayimizin sigortasını, ekonomik kalkınma ve başarının temelini oluşturuyor. Gençlerimiz hayata erken atılmış olmanın avantajını yaşarken Ülkemizin ekonomisi ve geleceğinde söz sahibi oluyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası olarak nitelikli iş gücünün ülke ekonomisine katkısını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Baran, mesleki ve teknik eğitime ayrı bir önem vererek destekleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür etti. Baran, “Hükümetimizin yerli ve milli üretim hedefi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığımız mesleki ve teknik eğitime özel önem verdi. Sosyal medyada #MeslekLiseleriDeğişti tabelası ile farkındalık oluşturup nitelikli iş gücünün kaynağı olan meslek liselerimizin öneminin altını bir kez daha çizen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
YKS kılavuzu bugün yayımlanıyor... Tercihler 6-14 Ağustos'ta yapılacak mask
YKS kılavuzu bugün yayımlanıyor... Tercihler 6-14 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika! YÖK'ten 2020 Yükseköğretim Kontenjanlarına İlişkin Açıklama mask
Son Dakika! YÖK'ten 2020 Yükseköğretim Kontenjanlarına İlişkin Açıklama
Bakan Selçuk’tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret mask
Bakan Selçuk’tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret
Öğrencilere LGS tercihleri için online destek mask
Öğrencilere LGS tercihleri için online destek
LGS tercih kılavuzu yayımlandı mask
LGS tercih kılavuzu yayımlandı
MEB duyurdu... LGS sonuçları açıklandı! mask
MEB duyurdu... LGS sonuçları açıklandı!
’Tabii’ mobil uygulaması ile öğrenciler eğlenerek öğreniyor mask
’Tabii’ mobil uygulaması ile öğrenciler eğlenerek öğreniyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere seslendi mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere seslendi
YKS, 28 Haziran’da yapılacak iki oturumla son bulacak mask
YKS, 28 Haziran’da yapılacak iki oturumla son bulacak
YKS’nin ilk oturumu TYT sona erdi mask
YKS’nin ilk oturumu TYT sona erdi

23 Tem 2020 - 09:45 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
YÖK 2020 Üniversite kontenjanları açıklandı! Başarı sırasıyla Hangi bölüm, kaç öğrenci alacak? mask
YÖK 2020 Üniversite kontenjanları açıklandı! Başarı sırasıyla Hangi bölüm, kaç öğrenci alacak?
YKS kılavuzu bugün yayımlanıyor... Tercihler 6-14 Ağustos'ta yapılacak mask
YKS kılavuzu bugün yayımlanıyor... Tercihler 6-14 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika! YÖK'ten 2020 Yükseköğretim Kontenjanlarına İlişkin Açıklama mask
Son Dakika! YÖK'ten 2020 Yükseköğretim Kontenjanlarına İlişkin Açıklama
Bakan Selçuk’tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret mask
Bakan Selçuk’tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret
Öğrencilere LGS tercihleri için online destek mask
Öğrencilere LGS tercihleri için online destek
Ankara'nın LGS birincilerinden Sıla Kaya, başarısını severek çalışmaya borçlu mask
Ankara'nın LGS birincilerinden Sıla Kaya, başarısını severek çalışmaya borçlu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti mask
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti

GALERİ

Erkek arkadaşına sinirlenip dağa çıkan kadın kayboldu - Video Haber mask
Erkek arkadaşına sinirlenip dağa çıkan kadın kayboldu - Video Haber
Manavgat’ta korkutan orman yangını! Yaklaşık 6 saattir devam eden yangında... - Video Haber mask
Manavgat’ta korkutan orman yangını! Yaklaşık 6 saattir devam eden yangında... - Video Haber
İstanbul’da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Video Haber mask
İstanbul’da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Video Haber
Belediyenin Kamyonu otomobile çarptı! Bir aileyi yok etti: 5 ölü mask
Belediyenin Kamyonu otomobile çarptı! Bir aileyi yok etti: 5 ölü
Günün özet Video Haber - 22 Temmuz 2020 mask
Günün özet Video Haber - 22 Temmuz 2020
Pınar Gültekin’in öldürdüğü evin içi görüntülendi! Kan donduran ayrıntılar... - Video Haber mask
Pınar Gültekin’in öldürdüğü evin içi görüntülendi! Kan donduran ayrıntılar... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL