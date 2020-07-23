23 Tem 2020 - 09:48- Asayiş
FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.