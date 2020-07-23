Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonları üzerinden örgütle irtibata geçtiği tespit edildi. Bu kapsamda astsubay rütbesindeki 4’ü muvazzaf 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.