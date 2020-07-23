Son Dakika! O isim CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

Bilkent Odeon’da yapılacak 37’nci Olağan Kurultay’ın birinci gününde genel başkan seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik parti meclisi üye seçimi gerçekleştirilecek. Parti genel başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdur. Önce partimizi, sonra ülkemizi, sonra dünyayı değiştirmeye talibiz. Partide ortak karar ülkede ortak karar, partide demokrasi ülkede demokrasi, partide özgürlük ülkede özgürlük, ihtiyacımız olan ise cesaret, cesaret, cesaret” şeklinde konuştu.
Daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da Kurultay’da başkan adayı olacağını açıklamıştı. Böylece CHP’de genel başkanlık yarışı için aday sayısı üçe çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.