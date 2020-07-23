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23 Tem 2020 - 10:21- Asayiş G: 23 Tem 2020 - 11:36

Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişilik aileden geriye bu kareler kaldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişilik aileden geriye fotoğrafları kaldı.

Elif Duman
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Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi D-650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Barhan idaresindeki Fiat marka 34 BSM 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen belediyeye ait Samet K. yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişi sıkışırken, kamyon şoförü ise yaralanmadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkartıldı.Feci kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan’ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan ve Tuğba Kılıç’ın annesi Necla Barhan (55), babası Raşit Barhan (65) yaralandı. Kamyon sürücüsü Samet K. ise gözaltına alındı.

Kazada yaralanan Raşit Barhan’ın sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Necla Barhan tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden aileden geriye ise geriye aile fotoğrafları kaldı. Körfez Asri Mezarlığına kaldırılan cenazelerin tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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23 Tem 2020 - 10:21 İHA Kocaeli- Asayiş

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