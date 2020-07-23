Minik vücudu büyük sorumluluğa dayanamadı

Aydın’ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahellesi’nde kağıt toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu bir çocuğun vücudu sırtında taşıdığı ağır yüke daha fazla dayanamadı. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkarak geç saatlere kadar evine ekmek götürebilmek için Aydın’ın 40 dereceyi geçen sıcaklığında kağıt toplayan çocuk, kaldırıma koyduğu ekmek teknesi olan kağıt arabasının yanı başında uyuyakaldı. Eldivenleri ve maskesini çıkartıp serin ve gölge olan kaldırımda uykuya dalan çocuğa vatandaşlar da rahatsız olmaması için müdahale etmedi.
Yaşıtları parklarda koşup oynarken, alın teri ile kazandığı harçlığını avucunda sıkı sıkıya tutup uyuyan çocuğun hali objektiflere bu şekilde yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.