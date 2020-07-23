MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan Berberoğlu, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay tarafından cezası onanan Berberoğlu’nun milletvekilliği 4 Haziran’da TBMM Genel Kurulunda düşürülmüştü. Berberoğlu, dokunulmazlık hakkını yeniden kazanmasına rağmen yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğunun sürmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu. AYM Genel Kurulu, Berberoğlu’nun başvurusunu görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul’da bir üye, başvuru hakkında hazırlığını yapamadığını belirterek, bugün karar verilmemesi yönünde talepte bulundu. Bu talep üzerine AYM, Berberoğlu hakkındaki kararı daha sonra vermek üzere görüşmeyi erteledi.
23 Tem 2020 - 11:33- Asayiş Güncelleme: 23 Tem 2020 - 12:11
Anayasa Mahkemesi’nden Enes Berberoğlu kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.