Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Tem 2020 - 11:51- Belediyeler G: 23 Tem 2020 - 11:52

Sincan'da uzmanlar kurban kesimi ve hijyen konusunda vatandaşı bilgilendirdi

Sincan Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi önemli bir eğitim semineriyle göz doldurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sincan Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi önemli bir eğitim semineriyle göz doldurdu. Koronavirüs sürecinde kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ve hijyen kuralları ayrıntılarıyla ele alındı. Farklı alanlardan uzmanların katıldığı seminer vatandaştan tam not aldı.

Vatandaşın koronavirüs salgınından etkilenmemesi için aylardır özverili bir çalışma yürüten ve ilçe genelinde dezenfekte edilmedik yer bırakmayan Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi önemli bir eğitim semineri düzenledi.

Seminerde Covid-19 sürecinde kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar anlatıldı. Dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşların kurban alırken ve keserken nelere dikkat etmesi gerektiği, hijyen konusunda yapılması gerekenler sıralandı. Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli’nin katıldığı seminer büyük beğeni topladı.

“El sıkışarak pazarlık yapmayın”

Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, özellikle kurban satış alanlarında oluşabilecek kalabalığa karşı uyardı. Tanrıverdi, “Pazarlara girdiğinizde sosyal mesafe kuralına lütfen uyalım, temizlik olayını muhakkak göz önünde tutalım, maskelerimizi takalım. Türk halkımızın çok sevdiği bir şey var o da pazarlık. Bunu el sıkışmadan yapmanızda yarar var. Hayvan seçimi yapacaksanız sağlıklı hayvanları almanızı tavsiye ediyoruz. Sincan Belediyesinde çalışan veteriner hekimlerimiz, yine odamızdan 20 veteriner hekim hizmet veriyor, her türlü yardım talep edebilirsiniz. Kesim sırasında sağlıklı görünse bile kesim sonrasında iç organ muayenesi de isteyebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

“Etleri üst üste kovalara doldurmayın”

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ kesim öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Yalçındağ, “Arife gününden kesim esnasına kadar yem ve su vermeyeceğiz. Çünkü dolu mide ile kesilmesi eziyet verir, biz ibadetimizi eziyet vermeden yapmalıyız. Kesim işlemlerinin kesim için ayrılan alanlarda yapılmasını tavsiye ediyorum. Kurban kesim işlemi bittikten sonra hemen etler üst üste kovalara koyulup sıcak sıcak eve götürülüyor. Etler bu şekilde eve gidene kadar bozulur. Kurban etlerini eve gider gitmez gölge bir yerde birbirine değmeyecek şekilde bekletip sonra buzluğa kaldırmalıyız. Et yıkanmaz, yıkarsak etteki kirliliği bütününe bulaştırırız. Kirli kısmı kesilerek atılmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu ise sunum yaptı. Vatandaşların kurban bağışları gönül rahatlığıyla Diyanet Vakfı’na yapabileceğini ifade eden Topçu, Vakfın diğer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kurban ibadetinin önemini anlatan Müftü Topçu, kurban kesmekle yükümlü kişileri anlattı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli de önemli bilgiler verdi. Kurbanlık alan ve satan kişilerin hangi kurallara uyması gerektiğini anlatan Şireli, bu konuda yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü kaydetti. Kurbanlık hayvanların satın alınmadan önce mutlaka muayene edilmesi gerektiğini ifade eden Şireli, bunun sağlık açısından önemine dikkati çekti.

Konuşmasında uzmanlara verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, devletin güvenilir kurumlarına bağışta bulunmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Ercan, “Kurban meselesinde Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Vakfımız ciddi inisiyatif alıyor. Sağlıklı, İslami kural ve kaidelere uygun şekilde kesilmesi ile ilgili bilgilendirmeleri iletişim araçları ve yüz yüze görüşmelerle sağlıyorlar. Derilerin, ekonomik değeri olan unsurların güvendiğimiz kurumlara teslim edilmesi çok önemli.” ifadelerini kullandı. Başkan Ercan, “Kurban keserek Allah’a yakınlığımızı göstermiş oluyoruz, aslında bir hediye göndermiş oluyoruz. Allah’a yakın olmak garibana, öksüze, ihtiyaç sahibine yakın olmaktan geçiyor. Biz kurbanı ne kadar çok bu amaçla değerlendirirsek, o kadar Allah’a yaklaşacağımızı düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ercan seminerin ardından konuşmacılara plaket takdim etti.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Köse’den Anlamlı Davet! 1453 Ankaralı Ayasofya Yolcusu mask
Başkan Köse’den Anlamlı Davet! 1453 Ankaralı Ayasofya Yolcusu
Başkan Altınok, “İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz'' mask
Başkan Altınok, “İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz''
Beypazarı Belediyesi'nden Uyarı: Doğa Çöp Olmasın! mask
Beypazarı Belediyesi'nden Uyarı: Doğa Çöp Olmasın!
Şantiye Merkezi Alacaatlı: Çankaya Belediyesi, kendi işini kendi görmenin gururunu yaşıyor mask
Şantiye Merkezi Alacaatlı: Çankaya Belediyesi, kendi işini kendi görmenin gururunu yaşıyor
Ankara Büyükşehir’in çevre ilçelerde yoğun mesaisi devam ediyor mask
Ankara Büyükşehir’in çevre ilçelerde yoğun mesaisi devam ediyor
ASKİ Dijital Ortamda Bülten Hazırladı: “Bir Damla” adlı ilk bülten aylık olarak yayımlanacak mask
ASKİ Dijital Ortamda Bülten Hazırladı: “Bir Damla” adlı ilk bülten aylık olarak yayımlanacak
Yenimahalle Belediyesi dondurmayı mercek altına aldı mask
Yenimahalle Belediyesi dondurmayı mercek altına aldı
6 fayton atı, Altındağ Belediyesi tarafından koruma altına alındı - Ankara mask
6 fayton atı, Altındağ Belediyesi tarafından koruma altına alındı - Ankara
Beypazarı Belediyesi'nden Camilerde Temizlik Çalışması mask
Beypazarı Belediyesi'nden Camilerde Temizlik Çalışması
Keçiören Belediyesi'nden hastanelere temizlik ve çadır desteği - Ankara mask
Keçiören Belediyesi'nden hastanelere temizlik ve çadır desteği - Ankara

23 Tem 2020 - 11:51 Ankara/ Sincan- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beypazarı Belediyesi'nden Uyarı: Doğa Çöp Olmasın! mask
Beypazarı Belediyesi'nden Uyarı: Doğa Çöp Olmasın!
Şantiye Merkezi Alacaatlı: Çankaya Belediyesi, kendi işini kendi görmenin gururunu yaşıyor mask
Şantiye Merkezi Alacaatlı: Çankaya Belediyesi, kendi işini kendi görmenin gururunu yaşıyor
Ankara Büyükşehir’in çevre ilçelerde yoğun mesaisi devam ediyor mask
Ankara Büyükşehir’in çevre ilçelerde yoğun mesaisi devam ediyor
ASKİ Dijital Ortamda Bülten Hazırladı: “Bir Damla” adlı ilk bülten aylık olarak yayımlanacak mask
ASKİ Dijital Ortamda Bülten Hazırladı: “Bir Damla” adlı ilk bülten aylık olarak yayımlanacak
Yenimahalle Belediyesi dondurmayı mercek altına aldı mask
Yenimahalle Belediyesi dondurmayı mercek altına aldı
6 fayton atı, Altındağ Belediyesi tarafından koruma altına alındı - Ankara mask
6 fayton atı, Altındağ Belediyesi tarafından koruma altına alındı - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!

GALERİ

Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü! O görüntüler kayda alındı - Video Haber mask
Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü! O görüntüler kayda alındı - Video Haber
Metro istasyonunda ilginç yankesicilik güvenlik kamerasına yansıdı - Video Haber mask
Metro istasyonunda ilginç yankesicilik güvenlik kamerasına yansıdı - Video Haber
Dehşet anları kamerada! 10 ile 18 yaşındaki iki kişiye silahlı saldırı - Video Haber mask
Dehşet anları kamerada! 10 ile 18 yaşındaki iki kişiye silahlı saldırı - Video Haber
Eşsiz manzaralar oluşturdu! Neowise isimli kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi mask
Eşsiz manzaralar oluşturdu! Neowise isimli kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi
Kasadan bir tomar para çalan kedi kameraya böyle yakalandı - Video Haber mask
Kasadan bir tomar para çalan kedi kameraya böyle yakalandı - Video Haber
Erkek arkadaşına sinirlenip dağa çıkan kadın kayboldu - Video Haber mask
Erkek arkadaşına sinirlenip dağa çıkan kadın kayboldu - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL