Sincan'da uzmanlar kurban kesimi ve hijyen konusunda vatandaşı bilgilendirdi

Sincan Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi önemli bir eğitim semineriyle göz doldurdu. Koronavirüs sürecinde kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ve hijyen kuralları ayrıntılarıyla ele alındı. Farklı alanlardan uzmanların katıldığı seminer vatandaştan tam not aldı.

Vatandaşın koronavirüs salgınından etkilenmemesi için aylardır özverili bir çalışma yürüten ve ilçe genelinde dezenfekte edilmedik yer bırakmayan Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi önemli bir eğitim semineri düzenledi.

Seminerde Covid-19 sürecinde kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar anlatıldı. Dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşların kurban alırken ve keserken nelere dikkat etmesi gerektiği, hijyen konusunda yapılması gerekenler sıralandı. Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli’nin katıldığı seminer büyük beğeni topladı.

“El sıkışarak pazarlık yapmayın”

Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, özellikle kurban satış alanlarında oluşabilecek kalabalığa karşı uyardı. Tanrıverdi, “Pazarlara girdiğinizde sosyal mesafe kuralına lütfen uyalım, temizlik olayını muhakkak göz önünde tutalım, maskelerimizi takalım. Türk halkımızın çok sevdiği bir şey var o da pazarlık. Bunu el sıkışmadan yapmanızda yarar var. Hayvan seçimi yapacaksanız sağlıklı hayvanları almanızı tavsiye ediyoruz. Sincan Belediyesinde çalışan veteriner hekimlerimiz, yine odamızdan 20 veteriner hekim hizmet veriyor, her türlü yardım talep edebilirsiniz. Kesim sırasında sağlıklı görünse bile kesim sonrasında iç organ muayenesi de isteyebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

“Etleri üst üste kovalara doldurmayın”

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ kesim öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Yalçındağ, “Arife gününden kesim esnasına kadar yem ve su vermeyeceğiz. Çünkü dolu mide ile kesilmesi eziyet verir, biz ibadetimizi eziyet vermeden yapmalıyız. Kesim işlemlerinin kesim için ayrılan alanlarda yapılmasını tavsiye ediyorum. Kurban kesim işlemi bittikten sonra hemen etler üst üste kovalara koyulup sıcak sıcak eve götürülüyor. Etler bu şekilde eve gidene kadar bozulur. Kurban etlerini eve gider gitmez gölge bir yerde birbirine değmeyecek şekilde bekletip sonra buzluğa kaldırmalıyız. Et yıkanmaz, yıkarsak etteki kirliliği bütününe bulaştırırız. Kirli kısmı kesilerek atılmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu ise sunum yaptı. Vatandaşların kurban bağışları gönül rahatlığıyla Diyanet Vakfı’na yapabileceğini ifade eden Topçu, Vakfın diğer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kurban ibadetinin önemini anlatan Müftü Topçu, kurban kesmekle yükümlü kişileri anlattı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli de önemli bilgiler verdi. Kurbanlık alan ve satan kişilerin hangi kurallara uyması gerektiğini anlatan Şireli, bu konuda yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü kaydetti. Kurbanlık hayvanların satın alınmadan önce mutlaka muayene edilmesi gerektiğini ifade eden Şireli, bunun sağlık açısından önemine dikkati çekti.

Konuşmasında uzmanlara verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, devletin güvenilir kurumlarına bağışta bulunmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Ercan, “Kurban meselesinde Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Vakfımız ciddi inisiyatif alıyor. Sağlıklı, İslami kural ve kaidelere uygun şekilde kesilmesi ile ilgili bilgilendirmeleri iletişim araçları ve yüz yüze görüşmelerle sağlıyorlar. Derilerin, ekonomik değeri olan unsurların güvendiğimiz kurumlara teslim edilmesi çok önemli.” ifadelerini kullandı. Başkan Ercan, “Kurban keserek Allah’a yakınlığımızı göstermiş oluyoruz, aslında bir hediye göndermiş oluyoruz. Allah’a yakın olmak garibana, öksüze, ihtiyaç sahibine yakın olmaktan geçiyor. Biz kurbanı ne kadar çok bu amaçla değerlendirirsek, o kadar Allah’a yaklaşacağımızı düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ercan seminerin ardından konuşmacılara plaket takdim etti.