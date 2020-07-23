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23 Tem 2020 - 11:57- Siyaset G: 23 Tem 2020 - 12:51

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: ''Amasya Çevre Yolu cumartesi günü açılıyor''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11,3 kilometrelik Amasya Çevre Yolu’nun 25 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katılacağı törenle hizmete açılacağını söyledi.
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Bakan Karaismailoğlu, Amasya’nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısı ile bağlantılı olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ağır taşıt trafiğinin mevcut şehir geçişini kullanması nedeniyle şehir içinde yaşanan trafik sıkışıklığına dikkat çekerek, "Çevre Yolu ile transit geçişi Suluova-Amasya yolu’dan ayırıp, Amasya’nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal yoluna bağlayacağız” dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde ülkenin her yerinde millete hizmet için canla başla çalıştıklarını ve çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Türkiye için hayata geçirilen her bir yatırımın bulundukları bölgede istihdam, ekonomik canlılık ve artan yaşam kalitesini beraberinde getirdiğini vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, Amasya Çevre Yolu’nun da bu noktada katma değeri yüksek bir yatırım olduğunun altını çizdi.

14 SANATSAL YAPIYI BARINDIRAN ÇEVRE YOLU ULAŞIM SÜRESİNİ 7 DAKİKAYA İNDİRECEK

Bakan Karaismailoğlu, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergâh boyunca toplam uzunluğu 3.3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet sanat yapısı inşa ettiklerini ve çevre yolunun zor yapıları bünyesinde barındıran çok önemli bir yatırım olduğunu kaydetti. Çevre yolunun aktif hale gelmesi ile birlikte yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişinin baypas edilerek, transit trafiğin şehir dışına alınacağına işaret eden Karaismailoğlu, “Proje ile seyahat süresini 30 dakikadan 7 dakikaya indiriyoruz. Trafik güvenliği ve konforunu artıran çevre yolumuz sayesinde zaman ile birlikte akaryakıttan da yıllık 110 milyon TL tasarruf sağlanacak. Dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla da egzoz gazı salınımı da önemli ölçüde azalacak. Bu yol Amasya’nın trafiğini de, ciğerlerini de temizleyecek” dedi.

AMASYA HEM ŞEHİRCİLİK HEM DE EKONOMİK OLARAK GELİŞECEK

Bakan Karaismailoğlu, yatırımın hizmete girmesi ile tehlikeli madde taşıyan araçların şehir içinden geçmesini engellemekle kalmayacaklarını, Amasya’nın daha az gürültülü ve daha temiz bir çevreye de sahip olacağını dile getirdi. Bu hizmetlerle şehzadeler şehri olarak bilinen Amasya’ya en güzel hediyelerden birini verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, “Çevre yolu ayrıca Amasya’nın hem şehircilik hem de ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı gibi daha fazla yatırım çekmesine de imkan oluşturacak” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm projelerini Ulaşım Master Planı çerçevesinde belli bir planlamaya göre hayata geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Amacımız ülkeye katma değeri yüksek yatırımları kazandırmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz bu yollar ile sadece şehirleri birbirine bağlamıyor, gönülden gönüle bağlar kuruyoruz. Milletimizle kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde her alanda büyüyen ve güçlenen Türkiye olarak sağlam ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yollarımız, köprülerimiz, demiryollarımız, havalimanlarımız, denizcilik ve haberleşme yatırımlarımızla vatandaşımız için iş, aş ve bereket olmaya devam edeceğiz.”
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23 Tem 2020 - 11:57 İHA Ankara- Siyaset

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