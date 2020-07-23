Kan Donduran Cinayet! Tartıştığı babasını öldürdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sarıyayla köyünde yaşayan Nihat H, sabah erken saatlerde oğlu Engin H'den (36) ahırdaki hayvanlara yem vermesini istedi.
Baba ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Engin H, evde bulunan av tüfeğini alarak Nihat H'ye ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nihat H'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Engin H. ise olay yerinden kaçtı.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nihat H'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Engin H. ise Akçakoca Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.