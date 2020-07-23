Avrupa otomotiv pazarı haziranda daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 haziran ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 haziran ayında yüzde 24, otomobil pazarı yüzde 24,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,6 daraldı.

Otomotiv pazarı 2020 haziran ayında yüzde 24 azaldı ve 1 milyon 335 bin 802 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 756 bin 553 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 24,1 azaldı ve toplam 1 milyon 131 bin 843 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 491 bin 465 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 haziran ayında yüzde 13,6 azaldı ve 177 bin 807 adede düştü. 2019 haziran ayında 205 bin 740 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 38,9 azaldı ve 6 milyon 11 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 9 milyon 834 bin 542 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 39,5 azaldı ve toplam 5 milyon 101 bin 669 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 8 milyon 427 bin 639 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 33,8 azaldı ve 758 bin 166 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 144 bin 454 adet satış gerçekleşmişti.

2020 haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6’ncı ülke, yüzde 30,2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7’nci ülke ve yüzde 30,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6’ncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54 ile Portekiz, yüzde 48,9 ile Hırvatistan ve yüzde 44,1 ile Litvanya’da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran tek pazar yüzde 1,4 ile Fransa oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 52,4 ile Hırvatistan, yüzde 50 ile İspanya ve yüzde 48,2 ile Portekiz’de yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 56,2 ile Portekiz, yüzde 49,4 ile Hırvatistan, yüzde 40,8 ile Litvanya’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre büyüme gösteren tek pazar yüzde 1,2 ile Fransa oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54,4 ile Hırvatistan, yüzde 50,9 ile İspanya, yüzde 49,6 ile Portekiz’de görüldü. İlk altı ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 50,6 ile İsveç, yüzde 46,2 ile Hollanda ve yüzde 45,1 ile Bulgaristan’da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar yüzde 8,4 ile Belçika, yüzde 7,8 ile Fransa ve yüzde 6,4 ile Romanya oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 45,7 ile İspanya, yüzde 45,6 ile İsveç ve yüzde 44,6 ile İngiltere’de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı.