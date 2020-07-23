Serbest piyasada altın fiyatları - 23 Temmuz 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 414,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 414,50 liradan, 2 bin 732 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 753 liradan, 378 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 382 liradan, 2 bin 670 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 690 liradan, bin 335 liradan alınan Yarım Ziynet bin 345 liradan ve 667 liradan alınan Çeyrek Ziynet 672 liradan satılıyor.