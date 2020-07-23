AYM Genel Kurulu, CHP’nin her iki kanun ile ilgili başvurusuna ilişkin ilk incelemesini tamamladı. Genel Kurul, söz konusu kanunların yürürlüklerinin durdurulması istemini reddederken, iptal istemlerinin daha sonra belirlenecek bir tarihte görülmesine karar verdi.
23 Tem 2020 - 14:52- Asayiş Güncelleme: 23 Tem 2020 - 15:21
AYM’den CHP’ye bir ret daha
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması talebini reddetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.