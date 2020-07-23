23 Tem 2020 - 14:52- Asayiş

AYM’den CHP’ye bir ret daha

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması talebini reddetti.