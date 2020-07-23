23 Tem 2020 - 14:54- Asayiş

Rasulayn’da PKK/YPG’li teröristlerden bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

MSB: "PKK/YPG’li teröristler bu kez de Rasulayn’da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Rasulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken, 14 sivili de yaraladı."