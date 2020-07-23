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23 Tem 2020 - 15:16- Belediyeler G: 23 Tem 2020 - 15:17

Başkent, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor

Ankara Kent Konseyi, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larla iş birliği yapacak.

Elif Duman
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Ankara Kent Konseyi, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larla iş birliği yapacak. Ankara Kent Konseyi, Türk Milletinin Viyana önlerinden başlayan geri çekilmesinin durduğu ve karşı taarruza geçildiği Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yıl dönümünü Ankara’da çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Ankara Kent Konseyi, Başkent’te gerçekleştirilmesi planlanan çeşitli kültür, sanat ve turizm çalışmaları başta olmak üzere Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yıl etkinliklerini görüşmek üzere kamu ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında ATO’da gerçekleşen toplantıya; Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Ceren Anadol, Ömer Sarıoğlu, Nazmi Şahin, Alper Kaya, Mehlika Gider, Savaş Çolakoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Veli Keskin, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu katıldı.

SAKARYA MEYDAN MUHABERESİ’NİN ÖNEMİ ANLATILACAK

Gordion Antik Kenti’nin bulunduğu ve Sakarya Meydan Muhaberesi’nin yaşandığı ilçe olan Polatlı’nın Başkent turizmi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çanakkale'ye gönderdiğimiz öğrencilerimizi şimdi de Polatlı Duatepe'ye göndermeye başladık. Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yılı etkinliklerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıl yapılacak etkinlikler için ATO olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Şu anda Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ve bu kentin paydaşlarının tamamı bu Ankara’nın gelişmesi adına ellerinden geleni yapıyor. Başkent’i hak ettiği yere hep beraber el birliğiyle taşıyacağız. ATO olarak biz gövdemizi koymaya hazırız.”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, Başkent’in hem yerli hem de yabancı turist çekecek önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Ankara'da yerleşmiş antik medeniyetlerin tarihi değerlerinin yanı sıra yakın dönem yüz yıllık Milli Mücadele dönemimiz bile tek başına bu kentin tekrar değerleriyle barışması üzerinden kalkınmasına yeter. Can vererek vatanlaştırdığımız bu topraklar, kendi hikayemizi çocuklarımıza anlatmak ve ardından dünyanın dikkatine sunarak buradan bir kalkınmayı harekete geçirmek bizim en doğal hakkımız.”

KENT KONSEYİ’NE TEŞEKKÜR

Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise Sakarya Meydan Muhaberesi’nin Milli Mücadele içinde ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Ankara Kent Konseyi’ne kentin tüm paydaşlarıyla birlikte iş birliği içinde çalışmasından dolayı teşekkür eden Ayvazoğlu, “Kent Konseyi’nin ortaya koyduğu birleştirici özelliği bizlere çok büyük değer katıyor ve birçok organizasyonu gerçekleştirme fırsatı veriyor. Milletçe topyekün taarruza kalkmış olduğumuz Sakarya Meydan Muhaberesi’nin 100. yılı etkinliklerini planlayan bir komitenin içinde bulunmayı çok önemsiyorum. Bu savaşın 100. yıl dönümünü hak ettiği şekilde etkinlikler düzenleyerek şehitlerimize olan borcumuzu ödeyebiliriz” diye konuştu.

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Koordinatörü Kadim Koç da toplantıda, Sakarya Meydan Muhaberesi’nin 100. yılında yapılması planlanan etkinliklerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
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23 Tem 2020 - 15:16 Ankara- Belediyeler

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