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23 Tem 2020 - 16:33- Çevre G: 23 Tem 2020 - 16:34

Bu Bir Katliam: Çevreciler ayağa kalktı!

Antalya’nın Alanya ilçesindeki sahilde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı alandaki yuvaya bir kepçenin gezerek zarar vermesi tepkilere neden oldu.

Elif Duman
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ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan burada bir katliamın yaşandığını belirterek, “Yuvalar, yumurtalar zarar gördükten sonra yetişebildik maalesef” dedi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye’deki yumurtlama alanlarından biri olan Alanya’nın Yeşilöz Sahili’nde bir kepçe yuvalara zarar verdi. Zarar gören 3-4 yuvadaki çok sayıda caretta caretta yumurtasının kargalar ve köpekler tarafından da yenerek telef edildiğini iddia eden çevreciler ve bölge halkı duruma tepki göstererek, olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

“BU BİR KATLİAM

Yeşilöz Sahili’nde ayrı bir katliam yaşadıklarını söyleyen Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, nedenin bilmediklerini aktardı. Kayhan, “ Bir greyder girip hemen hemen 6-7 tane caretta yuvasının olduğu alanda hiçbir şey yapmadan sahili dolaşması sonucunda 3-4 yuvamız zarar gördü. Kum alıyorlar desek kamyon yok. Başka bir şey zaten yok. Bir inşaat, bir bina yok, bakir bir alan. Orada ne yapar, neden girer bilemiyoruz. Yine dolum tesislerinin iskelesinin olduğu bir bölge. Kirlilik çok vardı orada. Onları toplamak için mi geldi dedik ama niye çevrilmiş yerlerin üzerinden geçerek. Yuvalar, yumurtalar zarar gördükten sonra yetişebildik maalesef. Köpekler tarafından nasıl yenildiği de videolardan belli. Bur bir katliam. İnsanlar nasıl öldürülüyorsa hayvanlar da o şekilde öldürülüyor demektir” dedi.

DOĞA TURİZMİ BU SAHİL ŞERİDİNDE MÜMKÜN OLACAKTIR”

Caretta carettaları yuvalarının korunması gerektiğini aktaran Kayhan, “Korumamız lazım, üstelik deniz kaplumbağası nesli tükenmekte olan bir hayvan. Her çeşidi yeşil deniz kaplumbağası caretta carettaların sahillerimizde iki senedir görülmeye başlaması ben her zaman söylüyorum orman bakanlığımız tarafından gündeme getirilen doğa turizmi zaten bu sahil şeridinde mümkün olacaktır. Her zaman söylediğim gibi burası da bir Dalyan olabilir. Rehabilitasyon merkezi, böyle bir imkan bulduğumuzda en yakın sürede Alanya’da da kurabileceğiz. Bu da zaten alternatif bir turizmdir, doğa turizmidir. Onları görmek için gelen mümkün olduğu kadar lütfen, ulaşamadığımız yerlerde, bu sene çok çıktığı için kafeslerimiz yoktu ama sağ olsun o bölgedeki arkadaşımız kargılarla çevirdi orayı. Bunu bile bile yapmak insanlık değil. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar uzun süre sonra tekrar buraya gelip yumurtluyorlar ve bin 500 caretta veya diğer deniz kaplumbağalarının sadece bir veya en fazla iki tanesi yaşayabiliyor, üremesi halinde de yine aynı sahili buluyor. Bu da bir alternatif turizm diyoruz bunları korumamız lazım” diye konuştu.

23 Tem 2020 - 16:33 İHA Antalya- Çevre

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