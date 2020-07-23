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23 Tem 2020 - 16:41- Ekonomi G: 23 Tem 2020 - 16:44

Konut kredisi faiz oranı düştü, talep katlandı

Satılan toplam konut adedi haziran ayında geçen yıla göre yüzde 210’luk artış ile 190 bin 12 oldu. Geçen yılın aynı döneminde en çok yüzde 1,55’e kadar inen konut kredisi faiz oranı, kamu bankalarının kampanyası ile yüzde 0,64’e kadar düştü.
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Kamu bankalarının ortaklaşa aldığı kararla konut kredisi faiz oranlarını indirmesini ve akabinde özel bankalardan da indirim haberlerinin gelmesi ipotekli konut satışlarında artışa neden oldu. Hangikredi verilerine göre, geçen yılın satış adetleri ile karşılaştırıldığında satılan toplam konut adedi yüzde 210 artarak 190 bin 12 oldu. Faiz oranlarındaki düşüş ipotekli satış adetlerini artırdı. Tüm satışların içindeki ipotekli satış adedi ise önceki yılın aynı ayında gerçekleşen ipotekli konut satış adedine göre yüzde bin 287 artış ile 101 bin 504 adet olarak gerçekleşti. 2019 haziran ayında en çok yüzde 1,55’e kadar inen konut kredisi faiz oranı, kamu bankalarının kampanyası ile yüzde 0,64’ e kadar düştü.

YÜKSEK FAİZ İLE ERTELENEN TALEPLER, ORAN DÜŞÜNCE YENİDEN GÜNDEMDE

Konu ile ilgili açıklamada bulunan HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, "Yüksek faiz oranları nedeniyle ertelenen taleplerin, faiz oranlarının düşmesiyle hayata geçirildiğini dile getirdi. Konut kredisi faiz oranlarında artık ciddi düşüşler beklemiyoruz, Bu bantta seyredecektir. hâlihazırda artmaya başlayan konut fiyatlarına karşı uygun fiyatlı konut bulan tüketiciler için faiz oranlarının oldukça avantajlı." dedi.

23 Tem 2020 - 16:41 İHA İstanbul- Ekonomi

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