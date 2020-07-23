Adalet Komisyonu 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlarla işlenen suçlarla mücadele hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin teklif ile ilgili olarak milletvekillerine bilgi verdi. Zengin, kanun düzenlemesinin bugüne değil geleceğe dönük önemli düzenleme olduğuna dikkat çekerek, sosyal ağların ortaya çıktığını kaydetti. Zengin, sosyal ağ sahiplerinin kişisel hakların korunmasında ihtiyaç duyulan önleyici ve koruyucu mekanizmaların hayta geçirme konusunda direnç gösterdiklerini belirterek, "Bu direnç bir taraftan vazgeçmek istemiyoruz, problem çıktığında ise hukuksal araca ihtiyacımız var. Sahte isim, hesaplarla bu mecraların en önemli sorunu bireyin varlığını ortadan kaldırmak. Sosyal medyada siz bir hesapsınız. Hesap olduğunuzda her şeyin yapılması mubah gibi oluyor. En temel sıkıntı gündelik hayatta içerisinde birey olarak sahip olduğumuz haklar bütünlüğünün hesap dünyasında görülemediğini görüyoruz" diye konuştu.
23 Tem 2020 - 18:09- Siyaset
Adalet Komisyonu toplandı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "En temel sıkıntı gündelik hayat içerisinde birey olarak sahip olduğumuz haklar bütünlüğünün hesap dünyasında görülemediğini görüyoruz" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.