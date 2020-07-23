Ankara’da köpeğe eziyet ederek öldüren zanlı tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur: 22 Temmuz 2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla ilgili 9 ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23 Temmuz 2020 günü cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

(İHA)