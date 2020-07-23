23 Tem 2020 - 20:26- Sağlık

Türkiye’de koton virüsten 18 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 563 oldu. Bugün 43 bin 343 test yapılırken, 913 yeni vaka tanısı konuldu, bin 151 kişi ise iyileşti.