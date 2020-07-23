23 Tem 2020 - 20:26- Sağlık
Türkiye’de koton virüsten 18 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 563 oldu. Bugün 43 bin 343 test yapılırken, 913 yeni vaka tanısı konuldu, bin 151 kişi ise iyileşti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.