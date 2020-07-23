Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Tem 2020 - 23:51- Siyaset

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir” dedi.
mask

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis ile ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz’e ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Fransa’nın Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklamanın ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybettiğini bildirdi. Macron’un Libya konusunda yaptığı açıklamalarının Türkiye tarafından bir önemi olmadığını belirten Aksoy, “Libya bağlamında ise Fransa’dan, BM kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan meşru Hükümet ile bir yıldan fazla süredir başkenti ele geçirerek meşru Hükümeti devirmeye çalışan saldırgan arasında bir ayrım yapabilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Macron’un beyanlarının ülkemiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye’yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir. Libya’da darbecileri, Suriye’de teröristleri, Doğu Akdeniz’de ise ’buranın tek sahibi benim’ anlayışıyla hareket edenleri desteklemeyi bırakmalıdır. Zira bu politikalardan bugüne kadar bir sonuç alamadığını, bundan sonra da alamayacağını artık anlamış olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını korumakta tereddüt göstermeyeceğini vurgulayan Aksoy, “Ülkemizce Doğu Akdeniz’de atılan her adım, uluslararası hukuk temelinde ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarının savunulmasını hedeflemektedir. Türkiye, bu vesileyle bölgede barış, refah ve istikrarın tesisi amacıyla sürdürdüğü diyalog ve işbirliği çağrılarını tekrarlamakla birlikte, uluslararası hukuktan doğan bu haklarını korumakta tereddüt göstermeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

23 Tem 2020 - 23:51 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: ''Amasya Çevre Yolu cumartesi günü açılıyor'' mask
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: ''Amasya Çevre Yolu cumartesi günü açılıyor''
YAŞ üyeleri Anıtkabir’de mask
YAŞ üyeleri Anıtkabir’de
İçişleri Bakanlığı: "Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir" mask
İçişleri Bakanlığı: "Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir"
Son Dakika! O isim CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı mask
Son Dakika! O isim CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi
Bakan Varank‘ın "Soluksuz 2 yıl"ı viral oldu mask
Bakan Varank‘ın "Soluksuz 2 yıl"ı viral oldu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü

GALERİ

Türkiye'nin dört bir yanından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler mask
Türkiye'nin dört bir yanından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler
Görüntüler 'pes' dedirtti! Akan trafikte içki şişesi tokuşturdular - Video Haber mask
Görüntüler 'pes' dedirtti! Akan trafikte içki şişesi tokuşturdular - Video Haber
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 104 şüpheli tutuklandı! - Video Haber mask
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 104 şüpheli tutuklandı! - Video Haber
Faciadan son anda dönüldü! 19 yaşındaki sürücü... - Video Haber mask
Faciadan son anda dönüldü! 19 yaşındaki sürücü... - Video Haber
Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı : 4 ölü, 10 yaralı - Video Haber mask
Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı : 4 ölü, 10 yaralı - Video Haber
Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs darp edildi - Video Haber mask
Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs darp edildi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL