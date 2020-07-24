Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Tem 2020 - 00:05- Sağlık

Bakan Koca’dan Ayasofya’daki cuma namazı öncesi uyarı: “Tedbirli cumaları örnek alalım”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya’da yarın kılınacak cuma namazı öncesi uyarılarda bulunarak, “Tedbirli cumaları örnek alalım” dedi.
mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayasofya’da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

24 Tem 2020 - 00:05 İHA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bazen önemsemiyoruz ama… Bu alışkanlıklar sakatlıkla sonuçlanabilir! mask
Bazen önemsemiyoruz ama… Bu alışkanlıklar sakatlıkla sonuçlanabilir!
Bakan Koca: "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı" mask
Bakan Koca: "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı"
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Güneşten korunma yolları nelerdir? mask
Güneşten korunma yolları nelerdir?
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim" mask
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti mask
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti
Ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulundu! 5 şüpheli gözaltına alındı mask
Ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulundu! 5 şüpheli gözaltına alındı

GALERİ

Ayasofya'ya Mamak'tan 1453 kişilik konvoy - Ankara mask
Ayasofya'ya Mamak'tan 1453 kişilik konvoy - Ankara
Türkiye'nin dört bir yanından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler mask
Türkiye'nin dört bir yanından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler
Görüntüler 'pes' dedirtti! Akan trafikte içki şişesi tokuşturdular - Video Haber mask
Görüntüler 'pes' dedirtti! Akan trafikte içki şişesi tokuşturdular - Video Haber
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 104 şüpheli tutuklandı! - Video Haber mask
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 104 şüpheli tutuklandı! - Video Haber
Faciadan son anda dönüldü! 19 yaşındaki sürücü... - Video Haber mask
Faciadan son anda dönüldü! 19 yaşındaki sürücü... - Video Haber
Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı : 4 ölü, 10 yaralı - Video Haber mask
Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı : 4 ölü, 10 yaralı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL