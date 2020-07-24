Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Tem 2020 - 09:16- Belediyeler G: 24 Tem 2020 - 09:31

Ankara'da ilk ve tek! Altındağ Belediyesi’ne “Sıfır Atık” Belgesi

Altındağ Belediyesi sıfır atık konusunda da başarısını ispatladı. Altındağ Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi sıfır atık konusunda da başarısını ispatladı. Altındağ Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Altındağ Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya layık görüldü. Altındağ Belediyesi, Ankara’da bu belgeyi almaya hak kazanan ilk ve tek belediye oldu.

SIFIR ATIKTA ÖNCÜ BELEDİYE

Altındağ Belediyesi’nin geri dönüşüm ve sıfır atık konularında öncü olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı konu hakkında şunları kaydetti:

“Belediye olarak yürüttüğümüz ‘Sıfır Atık’ çalışmaları kapsamında kaynağında ayrı toplanan atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara veriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yaptığımız Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi başvurumuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce incelenerek onaylandı. Belediyemiz Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Sıfır Atık Belgesi, öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum, kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor. Biz bu kriterlerin hepsini tamamladık ve Altındağ’da başarıyla uygulamaya koyduk. Sıfır Atık Belgesi almak için il müdürlüklerine yüzlerce başvuru yapılıyor. Belge, tüm kriterleri yerine getiren, çalışmaları başarıyla gerçekleştirilen kurum, kuruluş ya da belediyelere 5 yıl süre ile veriliyor. Bu kapsamda ilk belgeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildi. Belediye olarak ise ilk biz aldık. Bundan sonraki ‘Gümüş’, ‘Altın’ ve ‘Platin’ seviyelerindeki sıfır atık belgesi başvurusu için temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınması ve takip eden 12 aylık sürenin geçmesi gerekiyor. Süreç, oldukça titiz işliyor.”

ANKARA’DA İLK VE TEK

Altındağ Belediyesi’nin bu konuda, Ankara’da bu belgeyi almaya hak kazanan ilk ve tek belediye olduğunu vurgulayan Başkan Balcı “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin tüm yurtta başlatmış olduğu "Sıfır Atık" projesi kapsamında Altındağ’da çok başarılı çalışmalar yaptık. Çünkü geri dönüşümü çok önemsiyoruz ve bu konuda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu nedenle, bu konuda böylesine önemli bir belgeyi alan ilk ve tek belediye olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Başkan Balcı “Tüm çalışma arkadaşlarıma, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bizlere destek olan tüm Altındağlı kardeşlerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Altınok: ''Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız'' mask
Başkan Altınok: ''Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız''
Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında işbirliği içeren protokol imzalandı mask
Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında işbirliği içeren protokol imzalandı
Beypazarı Belediyesi'nden yüzlerce aileye umut olan hizmet mask
Beypazarı Belediyesi'nden yüzlerce aileye umut olan hizmet
Gölbaşı "Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü… mask
Gölbaşı "Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü…
Sincan Belediyesi Yerli Tarımsal Üretime Başlıyor... Ürünler İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak mask
Sincan Belediyesi Yerli Tarımsal Üretime Başlıyor... Ürünler İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak
Başkent, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor mask
Başkent, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor
Başkan Köse’den Anlamlı Davet! 1453 Ankaralı Ayasofya Yolcusu mask
Başkan Köse’den Anlamlı Davet! 1453 Ankaralı Ayasofya Yolcusu
Sincan'da uzmanlar kurban kesimi ve hijyen konusunda vatandaşı bilgilendirdi mask
Sincan'da uzmanlar kurban kesimi ve hijyen konusunda vatandaşı bilgilendirdi
Başkan Altınok, “İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz'' mask
Başkan Altınok, “İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz''
Beypazarı Belediyesi'nden Uyarı: Doğa Çöp Olmasın! mask
Beypazarı Belediyesi'nden Uyarı: Doğa Çöp Olmasın!

24 Tem 2020 - 09:16 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beypazarı Belediyesi'nden yüzlerce aileye umut olan hizmet mask
Beypazarı Belediyesi'nden yüzlerce aileye umut olan hizmet
Gölbaşı "Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü… mask
Gölbaşı "Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü…
Ankara'da ilk ve tek! Altındağ Belediyesi’ne “Sıfır Atık” Belgesi mask
Ankara'da ilk ve tek! Altındağ Belediyesi’ne “Sıfır Atık” Belgesi
Sincan Belediyesi Yerli Tarımsal Üretime Başlıyor... Ürünler İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak mask
Sincan Belediyesi Yerli Tarımsal Üretime Başlıyor... Ürünler İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak
Başkent, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor mask
Başkent, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor
Başkan Köse’den Anlamlı Davet! 1453 Ankaralı Ayasofya Yolcusu mask
Başkan Köse’den Anlamlı Davet! 1453 Ankaralı Ayasofya Yolcusu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu mask
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu

GALERİ

Vatandaşlar akın etti! Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi mask
Vatandaşlar akın etti! Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi
Tarihi Galata Köprüsü üzerinde ‘Ben Ayasofya’ resim sergisi açıldı - Video Haber mask
Tarihi Galata Köprüsü üzerinde ‘Ben Ayasofya’ resim sergisi açıldı - Video Haber
Vatandaşlar Ayasofya’ya akın etti - Video Haber mask
Vatandaşlar Ayasofya’ya akın etti - Video Haber
Ayasofya'ya Mamak'tan 1453 kişilik konvoy - Ankara mask
Ayasofya'ya Mamak'tan 1453 kişilik konvoy - Ankara
Türkiye'nin dört bir yanından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler mask
Türkiye'nin dört bir yanından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler
Görüntüler 'pes' dedirtti! Akan trafikte içki şişesi tokuşturdular - Video Haber mask
Görüntüler 'pes' dedirtti! Akan trafikte içki şişesi tokuşturdular - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL