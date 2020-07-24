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24 Tem 2020 - 09:18- Yaşam G: 24 Tem 2020 - 09:19

Yurtta hava durumu - 24 Temmuz 2020

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
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24 Tem 2020 - 09:18 İHA İstanbul- Yaşam

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