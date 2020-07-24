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24 Tem 2020 - 09:25- Ekonomi G: 24 Tem 2020 - 09:27

Serbest piyasada döviz fiyatları - 24 Temmuz 2020

Dolar 6,8430 liradan, euro ise 7,9430 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8410 liradan alınan dolar, 6,8430 liradan, 7,9410 liradan alınan euro ise 7,9430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8480 liradan, euro ise 7,9320 liradan satılmıştı.

24 Tem 2020 - 09:25 İHA İstanbul- Ekonomi

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