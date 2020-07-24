İlaç fabrikasında buhar kazanı patladı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, saat 00.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir ilaç fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fabrikanın arka kısmında bulunan buhar kazanında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlama sırasında vardiya değişiminde bulunan işçiler büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.
Patlamanın işçilerin vardiya değişim saatinde yaşanması olası bir tehlikeyi önledi. Patlamanın yaşandığı bölümde o saatte kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Patlamanın yaşandığı alanda itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Olayın ardından gece mesaisine gelen işçilerde evlerine gönderildi. Yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.