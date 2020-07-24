Trabzon’dan Patnos’a gelmek için yola çıkan M. Hanifi Yıldız idaresindeki 06 FN 4326 plakalı araç, Patnos’a 9 kilometre kala refüje çarparak takla attı. Kazada Efkan, Abdullah, Efecan, Hanifi, Furkan, Ömer Ali, Alkın, Zeynep Yıldız ve Şafi Dilmaç yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan Efkan (7), Efecan Yıldız (13) ve Şafi Dilmaç (20) hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.
24 Tem 2020 - 10:34- Asayiş Güncelleme: 24 Tem 2020 - 10:51
Korkunç trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Ağrı’nın Patnos ilçesi Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.