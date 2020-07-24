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24 Tem 2020 - 10:34- Asayiş G: 24 Tem 2020 - 10:51

Korkunç trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesi Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Trabzon’dan Patnos’a gelmek için yola çıkan M. Hanifi Yıldız idaresindeki 06 FN 4326 plakalı araç, Patnos’a 9 kilometre kala refüje çarparak takla attı. Kazada Efkan, Abdullah, Efecan, Hanifi, Furkan, Ömer Ali, Alkın, Zeynep Yıldız ve Şafi Dilmaç yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan Efkan (7), Efecan Yıldız (13) ve Şafi Dilmaç (20) hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.
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24 Tem 2020 - 10:34 İHA Ağri- Asayiş

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