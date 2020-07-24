Beypazarı Belediyesi'nden yüzlerce aileye umut olan hizmet

Alan El ile Veren El Arasında Köprü Oluyoruz
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik giysi yardımlarını aralıksız sürdürüyor.
Her yıl yüzlerce aileye umut olan hizmet, yardımseverlerin yaptığı giysi bağışlarıyla daha çok kişiye ulaşıyor.
Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılabilir durumda her türlü giyim eşyası belediye ekiplerince yıkanıyor, temizleniyor, ütüleniyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.