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24 Tem 2020 - 10:42- Asayiş G: 24 Tem 2020 - 10:46

MSB: ''1 terörist daha gözaltına alındı''

MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı."
mask

MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı."
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24 Tem 2020 - 10:42 İHA Ankara- Asayiş

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