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24 Tem 2020 - 10:58- Sağlık G: 24 Tem 2020 - 11:11

Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımları şöyle:

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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'' Türkiye genelinde , bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVİD-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım.

SALGIN BOYUNCA toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

VAKALARIN %46’sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.''
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24 Tem 2020 - 10:58 AA Ankara- Sağlık

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