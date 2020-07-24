Çirkin Katliam! Bakırçay’a kamyonlarca hurda lastik atıldı

Bakırçay Sindel Köprüsü mevki’inden gelen bir ihbarı değerlendiren Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, çaya kamyonlarca hurda lastik atıldığını gördü. Bakırçay’a atılan hurda lastiklerin çıkarılması için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri anında çalışma başlattı. Tüm gün süren çalışma ile 2 kamyon dolusu hurda lastik Bakırçay’dan çıkarılırken, en az iki kamyon dolusu daha lastiği çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kuzey Ege’nin tamamına hayat veren Bakırçay’a karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınayan ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bu yapılan vicdansızlığı şiddetle kınıyorum. Zabıta ekiplerimiz, ilçe jandarma ekipleri ile çalışma başlattı. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için gerekeni yapacağız. Bu katliam ve kabul edilemez" dedi.