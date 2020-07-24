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24 Tem 2020 - 12:48- Çevre G: 24 Tem 2020 - 12:49

Çirkin Katliam! Bakırçay’a kamyonlarca hurda lastik atıldı

İzmir’de Bergama ilçesindeki Bakırçay’a, kimliği belirsiz kişilerce kamyonlarca dolusu hurda lastik atıldı. Duruma tepki gösteren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bölgemize can veren, soframızdaki ürünlere can suyu olan Bakırçay’a yapılan bu çirkin katliam kabul edilemez. Yapanları bulmak için çalışma başlattık" dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakırçay Sindel Köprüsü mevki’inden gelen bir ihbarı değerlendiren Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, çaya kamyonlarca hurda lastik atıldığını gördü. Bakırçay’a atılan hurda lastiklerin çıkarılması için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri anında çalışma başlattı. Tüm gün süren çalışma ile 2 kamyon dolusu hurda lastik Bakırçay’dan çıkarılırken, en az iki kamyon dolusu daha lastiği çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kuzey Ege’nin tamamına hayat veren Bakırçay’a karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınayan ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bu yapılan vicdansızlığı şiddetle kınıyorum. Zabıta ekiplerimiz, ilçe jandarma ekipleri ile çalışma başlattı. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için gerekeni yapacağız. Bu katliam ve kabul edilemez" dedi.

24 Tem 2020 - 12:48 İHA İzmir- Çevre

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