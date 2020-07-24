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24 Tem 2020 - 12:54- Asayiş

Pençe-Kaplan’da PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve malzeme imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda komandolar tarafından tespit edilen sığınaklarda terör örgütü PKK’ya ait silah ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda komandolar tarafından tespit edilen sığınaklarda, terör örgütü PKK’ya ait silah ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğini, tespit edilen malzemelerin METİ timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 1 adet 60 milimetrelik (mm) havan, 5 adet 60 mm havan mühimmatı, 9 adet 120 mm havan mühimmatı, 7 adet Zagros mühimmatı, 10 kilogramlık (kg) el yapımı patlayıcı (EYP), 250 gram (gr) barut, 39 çuval + 255 kg amonyumnitrat, 1 adet tahrip kapsülü, İnfilakli fitil, 10 adet oksijen tüpü, 3 çuval gaz maskesi, 20 adet termal şemsiye, 20 adet çeşitli ebatlarda akü, 1 adet elektrikli hilti, çok sayıda kafa lambası, 2 adet kamera, 1 adet telsiz, 20 adet çeşitli boyutlarda tüp, 4 jelikan mazot,

12 jelikan benzin ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

24 Tem 2020 - 12:54 İHA Ankara- Asayiş

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